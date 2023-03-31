مسلسل سره الباتع الحلقة 9.. إرادة المصريين تنقذ أحمد السعدني من الإعدام

خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 9، تنطلق محاكمة حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، والتي كان ينتظرها الكثيرون، وحضر كل أهل القرية ومنهم والدته التى تجسد شخصيتها الفنانة هالة صدقي وحبيبته صافية، التى تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع.

مسلسل سره الباتع الحلقة 9

ومع انطلاق محاكمة حامد ضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 9، بدأ كليمان، العالم الفرنسي، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، الدفاع عن حامد، لكن قبل اكتمال حديثه انفعلت صافية بشكل كبير عليهم، وأخبرتهم بأن نصب مشنقة الإعدام قبل المحاكمة هو أعلى درجات الظلم، وأن المصريين دائما قادرون على طرد كل غزو حاول أن يغزو أرضهم، وفي هذه اللحظات أشعلت صافية شرارة الحماس لدى أهل القرية .

وبعدها مباشرة بدأ أهل القرية بالكامل في الهجوم على الجنود الفرنسيين، ومعهم حامد الذي خرج من قفصه، ونجحوا فى أن يطردوهم من قريتهم، لكن سقط عدد من أهل القرية ضحايا بسبب الرصاص الذي أطلقه الجنود الفرنسيين.