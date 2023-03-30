طريقة وأماكن استخراج شهادة ميلاد مواليد الخارج

تقدم وزارة الداخلية للمواطنيين خدمة استخراج شهادة ميلاد لمواليد الخارج، والتي تكون خاصة بالمواليد الذين ولدوا خارج البلاد، ولم يسبق لهم استخراج أوراق ثبوت رسمية.

كيفية إستخراج شهادة ميلاد مواليد الخارج

وهناك عدة خطوات يمكن بها استخراج شهادة ميلاد مواليد الخارج، عن طريق إحضار شهادة الميلاد الأجنبية مصدق عليها من السفارة المصرية داخل البلد أو من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية داخل مصر، وترجمتهما إذا كانت بلغة غير العربية.

أما في حالة وجود شهادة ميلاد غير مصدق عليها، يرفق جواز سفر المولود أو جواز سفر المضاف إليه المولود أو وثيقة سفر المولود، ويمكن شراء النموذج واستيفاء البيانات وتقديم الطلب للموظف المختص، وأصل جواز الأب والأم، وصور منهما، وأصل عقد زواج الأب والأم وصور منهما.

أما في حال بلوغ الطفل أكثر من 21 عامًا، يجرى إحضار خطاب جنسية من مصلحة الجوازات، يفيد باستمراريته في الجنسية المصرية.

ويحق للأب والأم وأخ الطفل وخال وعم الطفل وجد الطفل للأب أو الأم، تقديم الطلب واستخراج الشهادة، أما غير ذلك يمكن تقديم توكيل خاص من الأب أو الأم للتعامل مع الأحوال المدنية، مع ضرورة تقديم تحقيق شخصية وصورة من التوكيل.

كيفية وأماكن استلام شهادة الميلاد

أما عن كيفية استلام شهادة الميلاد، فإن ذلك يكون من أقرب سجل مدني لمحل السكن، وخلال 10 أيام من تاريخ تسليم الطلب واستيفاء الأوراق، بالنسبة للطفل أقل من عام، وبعد 20 يومًا من تاريخ تسليم الأوراق بالنسبة للطفل الذي يزيد عمره عن عام.