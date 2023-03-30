هناك عدد من الخطوات يمكن بها استخراج شهادة ميلاد مصرية أون لاين، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية واتباع عدد من الخطوات تنتهي باستخراج شهادة ميلاد مصرية أون لاين.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مصرية أون لاين

وللحصول على خدمة استخراج شهادة ميلاد مصرية أون لاين يكون عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط والقيام بأول خطوة وهي تسجيل الدخول على الموقع، أما في حالة عدم وجود حساب لك على الموقع يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

الأحوال المدنية

وفى الخطوة التالية لاستخراج شهادة ميلاد مصرية أون لاين تكون عن طريق الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط الأعلى من الموقع، وبعدها الضغط على أيقونة شهادة ميلاد الموجودة في «خانة» الأحوال المدنية.

تسجيل البيانات

أما عن الخطوة التالية لاستخراج شهادة ميلاد مصرية أون لاين من خلال القيام بتسجيل البيانات الخاصة بك وسداد رسوم الخدمة، وتحديد مكان استلام الشهادة، حيث يتم تسليم الشهادة في المكان المحدد.