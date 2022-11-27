كيفية استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا في خطوات بسيطة

تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنيين من خلال موقعها الرسمي وذلك في إطار خطتها للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، التي توفر لهم الكثير من الوقت والمجهود، حيث أتاحت الوزارة للمواطنين الكثير من الخدمات منها خدمة استخراج شهادة ميلاد وبطاقة رقمي قومي ووثيقة زواج ووثيقة طلاق وقيد فردي وقيد عائلي.

خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا

وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن» خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية.

أولى تلك الخطوات لاستخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا تكون عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg/home/contact، وبعدها تقوم بتسجيل الدخول، وفي حالة عدم وجود حساب لك على موقع وزارة الداخلية يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

أما الخطوة الثانية، تكون عن طريق الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط الأعلى من الموقع، وبعدها الضغط على أيقونة شهادة ميلاد الموجودة في «خانة» الأحوال المدنية.

تسجيل البيانات

أما الخطوة التالية تكون عن طريق تسجيل البيانات الخاصة بك، وبعدها سداد رسوم الخدمة، وتحديد مكان استلام الشهادة، حيث يتم تسليم الشهادة في المكان المحدد.