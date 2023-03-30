7 مدن ضمن قائمة الأكثر برودة في طقس غدا الجمعة.. بينها المنيا وأسيوط

تشهد عدة محافظات، غدًا الجمعة، انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة العظمى والصغرى، وبينها 7 هي الأكثر برودة على مستوى الجمهورية، إذ تقل فيها درجة الحرارة الصغرى عن 12 مئوية.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى، والتي كشف عنها بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن قائمة المدن الأكثر برودة يوم الجمعة 31 مارس هي:

6 أكتوبر: العظمى 22 والصغرى 11 مئوية.

سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 8 مئوية.

نخل: العظمى 18 والصغرى 9 مئوية.

السلوم: العظمى 19 والصغرى 11 مئوية.

سيوة: العظمى 20 والصغرى 11 مئوية.

المنيا: العظمى 20 والصغرى 10 مئوية.

أسيوط: العظمى 21 والصغرى 10 مئوية.

تفاصيل طقس ثاني جمعة في رمضان

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد فإت طقس أول جمعة من شهر رمضان، يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة في الصباح الباكر، ويكون دافئ نهارًا، وبارد خلال الليل على جميع الأنحاء.