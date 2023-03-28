الأرصاد تكشف قائمة الأكثر برودة والأعلى حرارة يوم 7 رمضان

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى غداً الأربعاء في اليوم 7 من شهر رمضان، حيث تشهد بعض المدن انخفاضا في درجات الحرارة العظمى والصغرى وارتفاعا في بعض المناطق.

وذكر بيان الأرصاد أن مدينتين، فى قائمة الأكثر برودة غداً، وتسجل الصغرى بهذه المدن أقل من 9 درجات مئوية، فيما تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر حرارة ودفئاً 9.

قائمة المدن الأكثر برودة تضم نخل وسانت كاترين

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغري المتوقعة، غداً الأربعاء، فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة، تضم سانت كاترين وتسجل درجة الحرارة العظمى 18 أما الصغرى فتسجل 7 درجات، ونخل العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية

قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئاً

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئاً، والأعلى حرارة تشمل، قنا وأبو سمبل 32 درجة،شرم الشيخ 30 درجة، وشلاتين ومرسي علم 29 درجة، والأقصر وأسوان 33 درجة، ، والغردقة 30 درجة، والوادي الجديد 32 درجة،سوهاج 29 درجة.