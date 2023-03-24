قائمة المدن الأكثر برودة في ثاني أيام رمضان.. و3 ظواهر تضرب المحافظات

يتضمن طقس اليوم الجمعة، 3 ظواهر جوية، وهي «الرياح المحملة بالرمال والأتربة، سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، تكون الغيوم الجزئية»، وحذرت الأرصاد من الرياح، نظرا لتأثير بعضها على فئات معينة محظور عليهم الخروج خلالها، وتأثير جميع سكان البلاد بالظواهر الأخرى والتي يجب التأكيد على استمرار ارتداء الملابس المناسبة لمثل هذه الطقس.

نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال

تشهد العديد من المناطق بمحافظات الجمهورية، لنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، وهو ما تحذر منه الأرصاد الجوية بالنسبة لمرضى الحساسية والصدر والجيوب الأنفية بعدم الخروج خلال نشاط تلك الرياح، مع الالتزام بارتداء كمامات واقية.

وهذه الأماكن المتوقع تعرضها لهذه الظاهرة اليوم الجمعة، بحسب الأرصاد الجوية هي شمال الصعيد، حيث تصل سرعة الرياح إلى 36 كم/ساعة، ومدن جنوب الصعيد حيث تصل سرعة الرياح إلى 30 كم/ساعة.

أمطار متوسطة ليلا ومساء

ويشهد طقس اليوم الجمعة، ظاهرة جوية أخرى وهي سقوط الأمطار المتوسطة ليلاً، والتي قد تكون رعدية، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، على فترات بنسبة حدوث 30%.

كما تشهد محافظات الوجه البحري أمطارا متوسطة مساءً، قد تكون غزيرة ورعدية، أحياناً على فترات، بنسبة حدوث 60%، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة بنسبة حدوث 70%.

الطقس بارد ليلاً على كافة الأنحاء

يشهد طقس الجمعة برودة على كافة الأنحاء، وتضم قائمة المدن الأكثر برودة كل من مدينة نخل الحرارة الصغرى بها 7 درجات مئوية، وسانت كاترين 9 درجات مئوية.