قائمة المدن الأكثر برودة والأعلى حرارة في رابع أيام رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصادالجوية، عن قائمة المناطق الأكثر برودة والأعلى حرارة، والذي تضمن التوقعات بدرجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأحد 26 مارس الموافق4 رمضان.

ووفقا لبيان الهيئة فإن هناك11 مدينة في قائمة الأعلى حرارة خلال طقس اليوم، كما تضم الأكثر برودة كل من سانت كاترين إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى بها 4 درجات مئوية، أما درجة الحرارة العظمى فهي 15 درجة، ونخل درجة الحرارة الصغري بها 7 درجات مئوية والعظمى 20 درجة مئوية.

قائمة المدن الأكثر حرارة ودفئا تضم 11 مدينة

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم توجد11 مدينة ومحافظة في قائمة الأكثر حرارة ودفئا، وهي:

شلاتين ورأس حدربة درجة الحرارة العظمى 27 والصغري 17 درجة.

الأقصر العظمى 27 والصغرى 15 درجة.

أسوان العظمى 27 والصغرى 16 درجة.

الوادي الجديد العظمى 27 والصغرى 12 درجة.

أبو سمبل العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

قنا العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

أبو رماد وحلايب العظمى 26 والصغرى 15 درجة.