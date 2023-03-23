قائمة المدن الأكثر برودة والأعلى حرارة في أول أيام رمضان

تشهد معظم المحافظات المصرية، طقسًا باردًا، خلال أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجريا 2023 ميلاديا، وتشمل قائمة المدن الأكثر برودة مدينتين اليوم الخميس - بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية - مقابل 9 مدن ضمن الأعلى حرارة.

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية المتضمن درجات الحرارة الصغرى، فإن طقسا بارداً، يضرب معظم الأنحاء خلال الليلة الثانية من شهر رمضان، وتضم قائمة الأكثر برودة فتضم مدينة نخل 7 درجات مئوية، وسانت كاترين 9 درجات في البحر الأحمر.

قائمة الأعلى حرارة خلال اليوم الأول لشهر رمضان

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى، فإن قائمة المدن والمحافظات الحارة الأعلى في درجات الحرارة خلال النهار، تضم الوادي الجديد 34 درجة، أسوان 31 درجة، أبو سمبل والأقصر وأسيوط والمنيا 30 درجة، قنا وسوهاج 31 درجة، بني سويف 29 درجة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن والمحافظات الحارة

وتتضمن توقعات خبارء الأرصاد، لدرجات الحرارة العظمى والصغرى للمدن والمحافظات الحارة، الوادي الجديد العظمى 34 والصغرى 15 درجة، أبو سمبل العظمى 30 والصغرى 15 درجة، أسوان العظمى 31 والصغرى 16 درجة، الأقصر العظمى 30 والصغرى 14 درجة، قنا العظمى 31 والصغرى 13 درجة ، سوهاج العظمى 31 والصغرى 13درجة، أسيوط العظمى 30 والصغرى 12 درجة، المنيا 30 العظمى والصغرى 10 درجات، بني سويف العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.