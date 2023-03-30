صلاح عبدالله يتحدث عن والدته في «أنا والقناع»: ماتت وأنا بصوَّر مسرحية

تذكر الفنان صلاح عبدالله والدته الراحلة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر فضائية «الحياة»، حيث أبلغ شقيقه فاروق عن طريق التليفون الأرضي المسرح بأن والدتهم توفيت وذلك أثناء عرض مسرحية «الهمجي» مع الفنان محمد صبحي.

كنت سايبها تعبانة وحاسس فيه حاجة وبقاوم عشان أمثل كويس

وقال صلاح عبدالله «أخويا الكبير اتصل بيا بالتليفون الأرضي وكنت بتكلم عند عم إبراهيم النجار ومكنش التليفون دخل بيتنا وفاروق قدر يوصل لإدارة المسرح وقالهم ميقولوش دلوقتي غير لما يخلص العرض».

وأضاف «كنت سايبها تعبانة وحاسس فيه حاجة وبقاوم عشان أمثل كويس لأنه كان يوم تصوير المسرحية وأهم يوم في حياة الممثل المسرحي يوم تصوير المسرحية».

قالوا لي فيه عربية وروح وتعالى تاني عشان العرض التاني

وتابع صلاح عبدالله: «صبحي ولينين دخلوا لي وهيأوني وقالوا لي فيه عربية وروح وتعالى تاني عشان العرض التاني»، مشيرًا إلى أنه كان طوال الطريق في حالة صمت «صمت ومفيش دموع وصور أمي في جميع المراحل اللي عشتها معاها زي شريط سينما كده وكأني بتفرج على فيلم من ساعة ما وعيت على حضنها لحد ما سيبتها في السرير وهي تعبانة لحد ما وصلت البيت مش شايف حد قدامي جريت على الأوضة اللي كانت نايمة فيها أمي انفجار كل حتة وكنت ببوس السرير مكان إيديها ورأسها ورجلها».