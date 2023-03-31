مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

يبحث العديد من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها عن مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام الشهر الكريم، في ظل حرص الكثيرين على الالتزام بالصلاة لأدائها في توقيتاتها خلال الأيام المباركة، في الشهر المعظم.

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، والتي تقدمها في مختلف القطاعات خلال العام.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة

وتأتي مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر وسحور في تاسع أيام رمضان في محافظة مطروح، هو على النحو التالي:-

- السحور في تمام الساعة 2:12 صباحا.

- الإمساك الساعة 4:13 صباحا.

- الفجر الساعة: 4:32 صباحا.

- الشروق الساعة 6:01 صباحا.

- الظهر الساعة: 12:15 ظهرا.

- العصر الساعة: 3:47 مساء.

- المغرب الساعة :6:30 مساء

- العشاء الساعة 7:49 مساء.

مدة ساعات الصوم

وتستمر ساعات الصوم في محافظة مطروح على مدار النهار من آذان الفجر حتى أذان المغرب كالتالي في تاسع أيام رمضان:-

مدة ساعات الصوم: 14:16 ساعة.