مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان
كتب:
محمد بخات
12:04 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مسجد العوام بمطروح
يبحث العديد من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها عن مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام الشهر الكريم، في ظل حرص الكثيرين على الالتزام بالصلاة لأدائها في توقيتاتها خلال الأيام المباركة، في الشهر المعظم.
تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، والتي تقدمها في مختلف القطاعات خلال العام.
مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة
وتأتي مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر وسحور في تاسع أيام رمضان في محافظة مطروح، هو على النحو التالي:-
- السحور في تمام الساعة 2:12 صباحا.
- الإمساك الساعة 4:13 صباحا.
- الفجر الساعة: 4:32 صباحا.
- الشروق الساعة 6:01 صباحا.
- الظهر الساعة: 12:15 ظهرا.
- العصر الساعة: 3:47 مساء.
- المغرب الساعة :6:30 مساء
- العشاء الساعة 7:49 مساء.
مدة ساعات الصوم
وتستمر ساعات الصوم في محافظة مطروح على مدار النهار من آذان الفجر حتى أذان المغرب كالتالي في تاسع أيام رمضان:-
مدة ساعات الصوم: 14:16 ساعة.