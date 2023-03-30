صلاح عبدالله في «أنا والقناع»: زعلت قوي إن أمي مشافتنيش في التلفزيون

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة لوالدته الراحلة، قائلا: «أنا تعبتك معايا»، متذكرًا بعض المواقف التي حدثت له معها، مؤكدا: «زعلت قوي إنها مشافتنيش في التلفزيون».

صلاح عبد الله: كنت مريض بصداع نصفي شديد

وقال صلاح عبدالله خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، إنه كان مريض بصداع نصفي شديد ولا تؤثر فيه أي نوع من المسكنات: «كان بيجي لي صداع نصفي ومفيش دوا كان بينفع معاه لدرجة إني كنت بخبط راسي في الحيط، وصدر أمي اللي كان بيريحني».

وأشار «عبد الله» إلى أنه كان يحضر لوالدته هدايا كلما يحصل على أجر عمل جديد: «كل لما يجيلي دخل كنت لازم أجيب لها حاجة»، مبديًا حزنه على أنها لم تر شهرته وكذلك في التلفزيون.

صلاح عبد الله: أمي كانت دائما تدعو لي براحة البال

وتابع صلاح عبدالله: «زعلت قوي إنها مشافتنيش في التلفزيون، وكانت بتدعي لي وتقفل الدعوة بجملة حلوة، ربنا يجعل دعايا من حظك ومن نصيبك»، مؤكدًا انها كانت دائمًا تدعو له براحة البال، معتبرًا أن راحة البال شيء صعب المنال.