صلاح عبد الله في «أنا والقناع»: أكيد فيه ناس مبتحبنيش ومكسوفة تقول

أبدى الفنان صلاح عبد الله سعادته بمحبة الناس له، مشيرًا إلى أن الفنان محمد رياض حينما يتواصل معه يقول له: «كل الناس بتحبك وعمري ما شفت حد رافضك».

صلاح عبد الله: أكيد فيه ناس مبتحبنيش

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه متأكد من وجود البعض ممن يكرهونه لكنهم لا يصرحوا بذلك، متابعا: «محمد رياض كل لما يكلمني يقولي كل الناس بتحبك وعمري ما شفت حد رافضك، وأنا بقوله أكيد فيه ناس مبتحبنيش ويمكن فيه ناس مبتحبنيش بس بتتكسف تقول».

وحكى صلاح عبدالله عن موقف تحدث فيه عن الطيبة، قائلا: «كان فيه موقف كنا مجتمعين في مكتب وائل عبدالله، المخرج والمنتج والمؤلف، وكنا شلة كبيرة جدًا، فجأة مين طرح سؤال ايه تعريف الطيبة، وكلهم قعدوا يفكروا وأنا فجاة جه على بالي حاجة وقولت لو عاوزين تعرفوا الطيبة بصوا في وشي».

وأشار «عبد الله» إلى أنه تفاجئ بـ«صريخ ضحك»، مضيفًا: «مجدي الهواري قالي فيه حد طيب يقول على نفسه طيب»، مؤكدًا: «أنا كنت قاصد أهزر».