عمر خيرت يحيي حفلا على مسرح الصوت والضوء في يونيو المقبل

يقدم الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلة على أعظم مسارح العالم مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول، حيث يعود له هذا العام خلال شهر يونيو المقبل، ولكن بتجربة ممتعة للجمهور حضور الحفل، ليقدم من خلالها باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها «إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة».

خيرت يقدم موسيقى اللقاء الثاني وغوايش

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقيم فيها الموسيقار العالمي حفلا بمسرح الصوت والضوء فلقد كانت أولي حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف، كما أكد القائمون على الحفل، والذي سيقدم من خلاله خيرت أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل.

الحفل بمنطقة الأهرامات

وقال محمود حسين منظم الحفل في بيان «هناك الكثير يستغربون اهتمامنا بالكلمات مع الأغنية وهذا ليس خطأ، ولكن الموسيقي الخالصة هي قالب من القوالب الموسيقية التي كنا نفتقر إلى تقديمها لأن الاهتمام كان دائما بالغناء، إلا أن الموسيقار الكبير عمر خيرت غير تلك الصورة في مصر من خلال تقديمه الموسيقى الخالصة التي تخاطب وجدان البشر وتترك الإنسان يتخيل ما يحب أن يتخيله بدون أي كلمة، وهو ما سنقدمه من خلال أجواء تاريخية عظيمة لحضارة استمرت آلاف السنوات».