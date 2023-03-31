مسلسل سره الباتع الحلقة 9.. عمرو عبدالجليل في حالة قلق بسبب مسروقات المتحف

تشهد أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 9، العديد من التطورات، وذلك من خلال تجربة مميزة يقدمها المخرج خالد يوسف عن رايو سره باتع للأديب يوسف إدريس، الذي يخوض من خلالها السباق الرمضاني هذا العام.

مسلسل سره الباتع الحلقة 9

وتتضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 9 في الحقبة الزمنية الخاصة بالوقت الحاضر، ذهاب أبو العزم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق، إلى مسعود الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل بالمسروقات التى نهبوها من المتحف المصري يوم جمعة الغضب.

وأخبر أبو العزم مسعود أنه لولا الشباب الذين ذهبوا لحماية المتحف كانت المسروقات ستكون أكثر من ذلك، لكنهم يواجهون مشكلة أكبر بأن أحد الرجال الذي كان معه في عملية السرقة لم يعد إلى منزله ومختف، وخشي مسعود أن يكون جرى القبض عليه، وهذا سيتسبب فى كشفهم.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفى وصلاح عبد الله وخالد الصاوي وعايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين.