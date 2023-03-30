صلاح عبدالله في «أنا والقناع»: تنظيم إرهابي وضعني على قوائم الاغتيالات

كشف الفنان صلاح عبدالله، عن كواليس وضع اسمه على قائمة اغتيالات إحدى الجماعات الإرهابية، حيث ألقت السلطات القبض على تنظيم إرهابي بمدينة نصر ووجدوا معه قوائم اغتيالات بها اسم الفنان عادل إمام والفنان يحيى الفخراني وفي آخر القائمة الفنان صلاح عبدالله.

صلاح عبدالله: القائمة ضمت عادل إمام ويحيى الفخراني

وقال صلاح عبدالله خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر قناة «الحياة»: «خلية في مدينة نصر ولما اتمسكوا لقوا القوائم اللي حاطينها للاغتيالات فنانين وإعلاميين وسياسيين ونشطاء وكانت قائمة كبيرة وإحنا كنا في ديل القائمة عادل إمام ويحيى الفخراني والعبد لله عشان كنت بعبر عن رأيي بس انا مندمجتش في السوشيال إلا لهذا السبب».

وأشار صلاح عبدالله إلى أنه دخل لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل هذا الغرض خاصة بعد ثورتي يناير ويونيو معتبرًا أن ثورة يونيو هي العبور الثاني لمصر.