إصابة 5 أشخاص بينهم شقيقان في حادث انقلاب توك توك بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق شبراخيت إيتاي، ونقل المصابون إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات

انقلاب توك توك في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية، وحرر المحضر اللازم .

أسماء مصابي حادث انقلاب توك توك

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «حنان محمد سرور، 25 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة من الجسم، صباح محمد سرور، 30 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، حنان محمد شاهين، 13 سنة، مصابة بكدمات متفرقة من الجسم، سعيدة شوقي محمود، 17 سنة، مصابة بكسر في الحوض، سعيدة أحمد رشاد، 60 سنة، مصابة بكسر في الساق اليسرى، جميعهم مقيمين مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة».

ونقل المصابون إلى مستشفى شبر لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.