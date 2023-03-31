مسلسل سره الباتع الحلقة 9.. جلسة جمعت أحمد فهمي وصلاح عبد الله

شهدت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 9 كثير من التطورات ضمن أحداث المسلسل المقتبس من رواية للأديب يوسف إدريس ويقدمها المخرج خالد يوسف في تجربة درامية يخوضها للمرة الأولى في رمضان.

مسلسل سره الباتع الحلقة 9

وتتضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 9، جلسة جمعت حامد، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي مع جده الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبد الله وتحدث الأخير خلالها بأن المظاهرات المقامة الخاصة بثورة يناير ليست مظاهرات كالمظاهرات التي شارك بها من قبل.

جد حامد يروي له تفاصيل مشاركته في المظاهرات

واستكمالا لأحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 9 أكد جد حامد مشاركته من قبل في كثير من المظاهرات وكان من بينها عندما قرر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، التنحي، حيث شارك المتظاهرين هتافاتهم في الشوارع على مدار يومين ولم يعد إلا بعد تراجعه عن قراره.

كما تحدث جد حامد عن رحيل ابنه ووالد حامد، وعن وجع الفراق بعد موت أقرب الأقربين لع وأنه منذ هذه الفترة، تمنى الموت لرؤية ابنه لكي يرتاح.