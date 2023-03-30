صلاح عبدالله في «أنا والقناع»: اشتغلت وتعبت في التمثيل صبح وليل عشان خاطر بناتي

تحدث الفنان صلاح عبد الله عن بناته دنيا وشروق وجنا، مؤكدًا أنه كان يقبل تأدية بعض الأعمال الفنية «ممكن أشتغل حاجة مش مقتنع بيها قوي بالذات في الفترة دي ودنيا وشروق كانوا وش السعد عليا».

وأضاف عبدالله خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر فضائية «الحياة»: «كنت بعمل أدوار صغيرة من مسلسل هنا لفيلم هنا مشهد أو مشهدين وأروح مسرح بالليل وكنت صامد عشان كان نفسي يعيشوا أفضل مما أنا عشت»، متابعًا «حقيقي الواحد بيحب إن ولاده يبقوا أحسن منه».

الحمد لله قمت ووقفت على حيلي وبشتغل

وتحدث صلاح عبدالله عن ظروفه الصحية قائلًا «مريت بظروف صحية صعبة»، مضيفًا «على طول أقول ربنا كرمني ومنحني المرض والتعب والحمد لله قمت ووقفت على حيلي وبشتغل».