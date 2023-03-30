صلاح عبدالله في «أنا والقناع»: مفكرتش اعتزل لكن حسيت فترة إني اتنسيت

أكد الفنان صلاح عبد الله، أنه لم يفكر في الاعتزال مطلقًا، موضحا: «حسيت في فترات إني اتنسيت».

لديه قناعة شديدة أن الأعمال الفنية رزق من الله

وقال صلاح عبدالله خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر فضائية «الحياة» إن لديه قناعة شديدة أن الأعمال الفنية رزق، وأن رزقه سيأتي له: «ربنا كرمني بحاجة إني عندي قناعة إن الشغل رزق وهيجي لك هيجي لك، والفرق بس إنك هتاخده إزاي، وده الاختيار واللي أنت مخير فيه».

وأشار إلى الرزق يأتي للإنسان: «هيجي لك الرزق بس أنت ممكن متروحش تاخده أو تاخده بطريقة غلط أو مش كويسة».

صلاح عبد الله: بكره برامج المقالب ولا أشارك فيها

واعتبر صلاح عبدالله أن كثيرين سقطت أقنعتهم أمامه، لكنه يعاملهم بشكل طبيعي حتى الآن ولم يتغير معهم، لافتًا إلى أنه يكره برامج المقالب ولا يشارك فيها، مؤكدًا رفضه لهذا النوع من البرامج.