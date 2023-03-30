«الصحة» تعلن انخفاض معدلات الإصابة بالدرن وتطوير 24 مستشفى صدر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن مرض الدرن خطير ولكن يمكن علاجه ومنع انتشاره، بشرط تضافر الجهود الدولية، لافتا إلى أن هناك العديد من التساؤلات حول وجود مرض الدرن حتى الآن.

وتابع «عبدالغفار» أنه لا توجد إرادة عالمية حقيقية لمنع مرض الدرن، وكذلك لم يتم الاتفاق بشكل موسع للقضاء عليه، مما جعل وصول العلاج لأشخاص دون آخرين، لافتا إلى أن مشكلة مرض الدرن هي الانتشار والتي ترتبط بالفقر والسكن والعادات الاجتماعية.

الاحتفال باليوم العالمي للدرن 2023

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للدرن 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان والدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة.

انخفاض معدلات الإصابة بالدرن لـ 10 حالات بين كل 100 ألف شخص

ومن جانبه، قال الدكتور وجدي أمين، رئيس الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، إن معدلات الإصابة بالدرن انخفضت لـ 10 حالات بين كل 100 ألف شخص، لافتا الى تطوير 24 مستشفى صدر، مشيرا الى أن الوزارة بها 33 مستشفى للأمراض الصدرية، و131 مركزا طبيا للأمراض الصدرية.

وتابع «أمين» أنه تمت زيادة 20 جهازا «جين إكسبرت»، ليصل الاجمالي لـ 49 جهازا، بالإضافة إلى زيادة عدد المعامل في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان تعمل حاليا على وضع خريطة للأمراض الصدرية في مصر، وتسجيل بيانات المرضى إلكترونيا.