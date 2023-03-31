يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الجمعة 2023-3-31 للتوقف عن تناول طعام السحور، وبدء ساعات الصيام في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في بورسعيد الیوم

وتقدم «الوطن» في السطور التالية خدمة مواعيد الصلاة منها أذان الفجر في بورسعيد اليوم الجمعة 2023-3-31 وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية.

موعد آذان الفجر في بورسعيد الساعة 4:14 صباحا

كما حددت الشروق الساعة 5:43 صباحا

والظهر 11:56 صباحا

العصر 3:27 مساء

المغرب 6:09 مساء

وينتظر أهالي بورسعيد أداء صلاة العشاء الساعة الساعة 7:28 مساء وبعدها صلاة التراويح.

عدد ساعات الصیام الیوم الجمعة 2023-3-31 في بورسعيد

ويبدأ الصيام منذ الفجر وحتى مغرب اليوم ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 2023-3-31 في بورسعيد حوالي 14 ساعة.

ويبدأ موعد الإفطار الیوم التاسع في شهر رمضان المبارك في بورسعيد الجمعة 2023-3-31 عقب أذان المغرب بتناول البلح واللبن والمشروبات.