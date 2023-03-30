التعليم: مد التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2023 رياض الأطفال

أعلنت المدارس الرسمية الدولية، مد فترة التسجيل الإلكتروني للتقديم في المدارس الرسمية الدولية 2023 للمستوى الأول رياض الأطفال للعام الدراسي 2023، وذلك نظرا للإقبال الشديد علي التقديم علي مرحلة رياض الأطفال.

مد التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2023

وأضافت المدارس الرسمية الدولية، على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه سيتم فتح باب التسجيل التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2023 للمستوى الأول رياض الأطفال للعام الدراسي 2023 حتي يوم السبت 15 أبريل.

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

وأوضحت، شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2023 وذلك بعد مد التسجيل الإلكتروني وهي كالتالي :

‫- ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في أول أكتوبر من العام 2024.

- أن يكون الطالب سلميا جسمانيا ونفسيا من أية إعاقات نفسية أو ذهنية أو غيرها من الإعاقات التي تحتاج إلى برامج خاصة.

- أن يكون كلا الوالدين حاصلا على مؤهل جامعي عال مع تقديم ما يثبت المؤهل.

- أو تقديم ما ثبت أن الطفل تحت ولايته أو وصاية وصيا قانونا.

- سيتم عمل اختبارات ذكاء واختبارات نفسية للطفل قبل القبول تغطى المهارات الأتية :- المظهر الشخصي والسلوك ومهارات الرياضات والمعرفة ، كذلك بعض المعلومات العامة المناسبة لسن الطفل والمهارات الحركية ومهارات التفكير الإبداعي.

- وبعد اجتياز الطفل الاختبارات سيتم تحديد موعد لمقابلة ولى الأمر، ولابد من حضور الوالدين معا في المقابلة على أن يتم تقييم ولى الأمر من خلال مقابلة شخصية مع إدارة المدرسة يتم من خلالها تقييم ولى الأمر على أساس معلوماته وقناعته وسلوكه في تربية طفله مع الآخرين بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إدارتها.