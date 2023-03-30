مسلسل رسالة الإمام الحلقة 8.. ابن الوالي يقتل «شكلب» ليلة العيد

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي، بعودة الشافعي إلى الفسطاط، ثم انتقلت الأحداث إلى بحث صهيب الحوفي عن شكلب في الصحراء، وفى طريقه عثر «صهيب» على شيخ في الصحراء يعرف من خطف شكلب فيعطيه المال مقابل وصفه، ثم يقابل الأحواف أحد رجال «الجروي» قائد الشرطة في المسلسل، ويسأله صهيب عن شكلب ليقر تحت تهديد السلاح بأن الجروي سلّمه إلى ابن الوالي.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 8

كما دارت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 8، حول استقبال أهل بيت الشافعي له بعد عودته، والهدايا التي حملها معه إليهم، وتتابعت الأحداث وتناولت صلاة عيد الأضحى، واقبال أهالي الفسطاط لأدائها، وبعد صلاة العيد القى ابن الوالي خطبته، والتي حملت تهديدا الى الخونة والمرتدين بالقتل، داعيا الناس إلى الذبح أمام المسجد.

كما عرضت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 8 اليوم، ذبح «شكلب» أمام أهالي الفسطاط، عقب الانتهاء من خطبة الوالي، وخروج المصلين من صلاة العيد، فأحضره جنود ابن الوالي في قفص وذبحه أمام العامة من الناس.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 8

وانتهت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 8 اليوم، باجتماع الأحواف بعد وصول نبأ قتل «شكلب» إليهم، ليتوعدوا بثأر قاس يزلزل أصداء مصر كلها، لرد كرامتهم وكرامة أولادهم، ويدعوهم صهيب بإعداد خطة محكمة وبعدها ضربهم بلا شفقة.

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام حقق نجاحا باهرا ونال ثقة المشاهد منذ بدء عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن السباق الرمضاني، في إطار حرص «المتحدة» على تقديم النماذج الدينية المعتدلة، التي تسهم في تجديد الفكر الديني والحث على التجديد ومواجهة التطرف والغلو، ويقوم ببطولة المسلسل الفنان خالد النبوي، وتدور أحداثه في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري حينما كانت الدولة المصرية تشهد تحزبات وتعصبات كبيرة، للاستحواذ على السلطة، علاوة على إضافة الضغوط الاقتصادية، وتعددية المذاهب.