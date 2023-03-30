خالد الجندي: مسلسل رسالة الإمام الشافعي لقى إقبالا غير عادي من المشاهدين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مسلسل رسالة الإمام الشافعي يلقى إقبالا غير عادي من المشاهدين، وسوف يوصل الرسالة التى تم إنتاجه من أجلها، رغم أنف الكارهين من أعداء الحق، الذين لا يريدون أن يعرف الناس الإمام الشافعي الذى كان رمزا للقدرة على التغيير في الإفتاء، وكان رمزا للمراجعات الفقهية، ويعتبر شخصية مصرية.

الجندي: معركة الشافعي أثارها أعداء الوطن والحق

وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة «DMC» : «معركة الشافعي أثارها أعداء الوطن والحق، وربنا سبحانه وتعالى برحمته وكرمه، أراد أن نكبتهم ونرد كيدهم في نحورهم والحمد لله المسلسل لقي نجاحا كبيرا».

أعداء الوطن

وتابع: «انتصرنا في معركة الشافعي الحمد لله التى أراد أعداء الوطن إثارتها ولكننا تمكنا منهم بفضل الله سبحانه وتعالى».