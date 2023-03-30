الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة في المحافظات.. صقيع وعاصفة ترابية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، في المحافظات إذ حذرت من موجة صقيع على قادمة مع تأثير عاصفة رملية تضرب جنوب البلاد، مناشدة مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بتوخي الحذر نظراً لوجود الأتربة العالقة.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المحافظات

وتشير التوقعات أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد فرص سقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وسجلت العظمى في القاهرة الكبرى 21 درجة والصغرى 12 درجة وسجلت سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الساعات القادمة في محافظات جنوب الوجه البحري تشهد طقس بارد ليلاً غائم جزئيا نهاراً مع نشاط للرياح التي سجلت سرعتها 28 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية طقس بارد ليلاً ونهاراً مع فرص لسقوط الأمطار، وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسرعة الرياح 29 كيلو متر في الساعة.

عاصفة رملية

وفيما يتعلق بطقس محافظات جنوب الصعيد تشهد عاصفة رملية سجلت سرعتها 32 كيلو متر في الساعة، كما سجلت العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وفي شمال الصعيد سجلت العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة.

وفيما يتعلق بجنوب سيناء والبحر الأحمر تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي سجلت سرعتها 36 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.