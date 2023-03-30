مسلسل مذكرات زوج الحلقة 8.. مشادة قوية بين «رؤوف وفؤاد»

أحداث شيّقة تضمنها مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، إذ يتعرض لمعالجة المشكلات الزوجية في منتصف العمر، وشهدت الحلقة الثامنة من المسلسل أحداثا جديدة، إذ حدثت مواجهة قوية بين رؤوف وفؤاد، عن الأسرار والحياة الشخصية، والمقارنة بينهما، ثم حدثت مشادة كبيرة بينهما وضرب بين بعضهما البعض وانضم أصدقاؤهما.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج

وضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج، استيقظت زوجة رؤف على حلم لشخص يدعى أنه زوجها طارق لطفي والذي يقوم بدور رؤوف، ويُحدثها ويؤكد لها أنه زوجها الحقيقي ثم تتفاجأ بزوجها الحقيقي يخبرها من ذلك الشخص، وتستيقظ بعد ذلك من النوم مباشرة.

قصة مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، تدور أحداثه حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه ويقرر أن يقوم بتغيير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، كتب السيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، بطولة الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الخميس

تعرض شبكة قنوات cbc اليوم، الحلقة الثامنة من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة الثامنة اليوم الخميس من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة الثامنة اليوم الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.