مذكرات زوج أحد المسلسلات الدرامية الاجتماعية، الذي يشاهده ويتابعه عدد كبير من الجمهور، وتناقش أحداثه المشكلات الأسرية المختلفة، من خلال «رؤوف» الذي يشعر فجأة بالارتباك والملل ورفض الحياة الزوجية مع «شيرين» بعد أكثر من 10 سنوات زواج، لذا يأخذ قرارا بتغيير نمط حياته، وأول خطوة كانت ترك منزل الزوجية، والخطوة الثانية كانت الاستقالة من عمله، ونظرا لوتيرة الأحداث السريعة، ينتظر المشاهدون موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الخميس.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الخميس

تعرض شبكة قنوات cbc اليوم، الحلقة الثامنة من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة الثامنة اليوم الخميس من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة الثامنة اليوم الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

مسلسل مذكرات زوج

وتدور أحداث مسلسل مذكرات زوج في 15 حلقة فقط، كتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، إخراج تامر نادي.