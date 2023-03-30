موعد مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثامنة بطولة طارق لطفي في رمضان

تزداد حالة روؤف ارتباك وتصل لحد السهر والسكر والتعرف على الفتيات، وهذا ما حدث ضمن احداث حلقة مساء أمس من مسلسل «مذكرات زوج»، عندما يعمل رؤوف على توطيد علاقته مع إحدى الفتيات التي تعرف عليها في المسرح، حيث شجعته على الخروج معها وتغير نمط ملابسه، وهذا ما يشعر رؤوف بالسعادة والخروج عن الروتين والملل الذي كان يعيش فيهم مع زوجته «شيرين».

وفي السياق نفسه، يراود «شيرين» حلم ترى فيه «رؤوف» يتزوج من «مها» ابنة خالته، وعندما تستيقظ تذهب إلى حماتها؛ لتتأكد من حقيقة العلاقة بين «رؤوف» و«مها»، ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج.

موعد عرض حلقة الليلة من مسلسل مذكرات زوج

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج، الساعة 8:45 مساءً اليوم الخميس، على قناة cbc العامة، وتعاد 2:45 صباحًا على قناة cbc دراما، عبر تردد 11785، على نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج تامر نادي، بطولة طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، ونهى عابدين، وهناء الشوربجي.