موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc.. رؤوف يبدأ علاقة جديدة

تواصل اليوم الخميس cbc عرض أحداث المسلسل الدرامي مذكرات زوج، المذاع عبر قناتيها العامة والدراما، ويبدأ العرض الأول في الساعة 8:45 مساءً، وتكون الإعادة على قناة الدراما 2:45 بعد منتصف الليل، وهو مسلسل اجتماعي يناسب جميع أفراد الأسرة.

وتدور أحداث مسلسل مذكرات زوج حول المشاكل الاجتماعية داخل الأسرة، وتأثيرها على الزوج الذي يشعر بالملل والرغبة في تغير حياتة الروتينية، وهذا جعله يأخذ خطوات غير متوقعة ومفاجئة، حيث ترك منزل الزوجية وتخلل عن جميع مسؤوليتاته في الأسرة، وقدّم استقالته من عمله.

موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc

تقوم قنوات cbc اليوم بإعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc، الساعة 3 عصرًا، وبدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج، عندما يلتقي رؤوف فتاة تعرف عليها بالعرض المسرحي، ويعجب بها وتنشأ بالفعل نوع من الصداقة فيما بينهم، لذا يقرر روؤف الاستماع بوقته معها ويقوم بشراء ملابس جديد ويقضي وقته في السهر والحفلات الليلة، ولا يفكر على الإطلاق بمسؤوليته تجاه أسرته.

في السياق نفسه، تحاول شرين معرفة مدى العلاقة الجديدة بين رؤوف ومها ابنة خالتة، من خلال حديثها مع أم رؤوف.

تردد قنوات سي بي سي لمشاهدة مسلسل مذكرات زوج

- تردد: 11785.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي V.

- معامل تصحيح الخطأ :5/6.

- القمر الصناعي: نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج

يقوم ببطولته كلا من طارق لطفي وخالد الصاوي وهناء الشوربجي، وهو مسلسل دراما اجتماعي مكون من 15 حلقة.