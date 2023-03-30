مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ8 بطولة طارق لطفي في رمضان 

حالة من النشوة والفرح سيطرت على «رؤوف» عندما بدء حياته تتغيّر، بعد 10 سنوات زواج من «شيرين»، قضاها في روتين ومشكلات يومية، حيث ابتعد عن حياته القديمة وأصدقائه ومعارفه، وبدأ تكوين علاقات جديدة.

وعلى الجانب الآخر تشعر «شيرين» أنّها تتحمل مسؤولية الأسرة وحدها، بعد إصرار «رؤوف» على عدم العودة لمنزل الزوجية، رغم محاولات الاحتفاظ بزوجها وأسرتها، وللمزيد من الأحداث السريعة من مسلسل مذكرات زوج، نتابعها الليلة على شاشة قنوات cbc.

موعد عرض الحلقة الـ8 من مذكرات زوج

- العرض الأول الساعة 8:45 مساءً.

- العرض الثاني الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

- العرض الثالث في اليوم التالي الساعة 3 عصرا.

مذكرات زوج

مسلسل تدور أحداثه في طابع اجتماعي 15 حلقة فقط، ويمكن لجميع أفراد الأسرة متابعته، وهو من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.