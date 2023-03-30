مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران إثر وقوع تصادم على الطريق بين دراجتين ناريتين، تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع آثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى أمام كوبرى الحمادية بين دراجتين ناريتين الأمر الذى نتج عنه وفاة 2 وإصابة 2 وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين محل الحادث.

وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مصادمة على الطريق الزارعى أسيوط - سوهاج امام كوبرى الحمادية دائرة مركز سوهاج بين دراجتين ناريتين نتج عن الحادث إصابة محمد . ا . ف 16 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة عبدالله. ع . ع 17 سنة باشتباه نزيف بالمخ وتوفى أثناء عملية نقله للمستشفى، وإصابة عبدالرحيم . ذ . ع . 51 سنة بنزيف في المخ وتوفى أثناء نقله للمستشفى وإصابة سيدة مجهولة الهوية تبلغ من العمر حوالى 40 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

تم الدفع بالأجهزة المعنية وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق الزراعى عقب توقفه جزئيا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.