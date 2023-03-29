مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم على كوبري دندرة بقنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص في رصيف أعلى كوبري دندرة، بدائرة مركز قنا.

حادث على كوبري دندرة

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص في الرصيف أعلى كوبري دندرة في قنا، ما أسفر عن مصرع وإصابة 13 شخصا، من بينهم أطفال.

أسماء ضحايا ومصابي حادث قنا

وأسفر حادث قنا عن مصرع «أحمد .م»، 40 عامًا، وإصابة كل من فارس سلم أحمد، 36 عامًا، ومحمود عبادي محمود، 36 عامًا، وصابرين إبراهيم محمد، 30 عامًا، ومريم عز، 40 عامًا، وفام خيري موسى، 4 أعوام، ودميانا خيري، 3 سنوات، ومحمد حسني فاوي، 35 عامًا.

كما أصيبت فاطمة أشرف عبد الموجود، 26 عامًا، ورشا أحمد علي، 25 عامًا، ودعاء محمد حسن، 28 عامًا، ورجاء عواد محمد، 32 عامًا، وخالد علي صبري، 7 أعوام، وجميعهم من نجع حمادي وقرية المراشدة.

وتم نقل المصابين بواسطة 8 سيارات إسعاف إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.