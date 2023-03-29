مصرع 4 وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

وقع منذ قليل، حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وأكثر من سيارة ملاكي، بطريق الزقازيق بلبيس أمام مزلقان أولاد سيف، ما أدى لمصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من هيئة الإسعاف، تشير إلى وقوع حادث تصادم بين عدد من المركبات وسيارة نقل ثقيل، أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

مدير الأمن ينتقل إلى موقع الحادث

انتقل على الفور مدير أمن الشرقية اللواء محمد صلاح برفقة قوة أمنية من المديرية إلى موقع الحادث الذي وقع جرائه 14 صريع ومصاب، للوقوف على أسبابه ومعاينته من الجهات المختصة، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث لنقل المصابين والجثث إلى أقرب مستشفى.

نقل الجثث والمصابين

تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الواقعة ومعرفة أسبابها، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمهم لذويهم، وجار رفع آثار الحادث من الطريق العام.