مصرع عاملين في حادث تصادم بالعياط

لقي عاملان مصرعها في حادث انقلاب سيارة كانا يستقلانها في العياط، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أسفل الكوبري الإقليمي اتجاه المنيب.

وأمر اللواء محمود الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي قيادة عامل 40 سنة، متوفى، وبرفقته عامل زميله 30 سنة «متوفى» بسبب انقلاب السيارة بعد انفجار الإطار الأمامي لها؛ مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد سائقها وانقلابها وتهشم السيارة بالكامل ووفاة مستقليها.

نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى

وتم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.