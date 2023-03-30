شهد ملخص الحلقة 8 مسلسل حضرة العمدة، ظهور خاص للبابا شنودة، في بداية الأحداث، حيث ظهرت صورته مُعلقة على جدار شقة لأسرة مسيحية بقرية تل شبورة، ومُدون عليها الكلمات التي كان يُرددها دومًا «ربنا موجود.. مسيرتها تنتهي.. كله للخير».

وجاء ضمن ملخص الحلقة 8 مسلسل حضرة العمدة، اقتحام مجموعة من المُتطرفين داخل قرية تل شبورة، لمنزل أسرة مسيحية، بعد تنظيم صلاة جماعة بحضور كاهن، حيث جرى بث الرعب والخوف في نفوسهم، حتى اضطر الكاهن للهرب من باب آخر، حفاظًا على حياته.

وكان قائد تلك الجماعة المتطرفة، قد حذر في وقتٍ سابق، تلك الأسرة، حال تنظيم صلاة جماعة داخل المنزل، بإضرام النيران في المنطقة، إذ اقتحم المكان وظل يبحث عن آخر شخص غريب عن البيت.

حوار ساخن يجمع بين إيهاب فهمي ومحمد الصاوي

وفي مشاهد آخر، ضمن ملخص الحلقة 8 مسلسل حضرة العمدة، جمع بين إيهاب فهمي، صاحب صيدلية «النهضة» بالقرية، ومحمد الصاوي، الذي يدخل في صدام معه، بعد اختطاف ابنه بالخارج خلال تعاونه مع إحدى الجماعات الإرهابية، قائلًا: «ضيعتوه، ورمتوه وسط أهلكم في بلاد الله».

وحاول إيهاب فهمي، تهدئة محمد الصاوي، إلا أن المحاولات كلها باءت بالفشل، حيث قال إيهاب «اصبر عشان العين علينا.. مش عاوزين حد يقبض علينا.. إحنا شغالين تحت الأرض، وبرضه مش عارفين نشتغل من الداخلية»، ليرد عليه الصاوي: «أنتم ملتزمين ترجعوا لي ابني.. حتى لو اتحبس هنا أهون ما يكون بره».

وانفعل إيهاب فهمي المتطرف، على محمد الصاوي، ضمن ملخص مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8، «إحنا مش ملتزمين معاك بأي شيء.. أنت مش مننا.. لكن ابنك راجل جدع واختار المكان اللي يقول فيه كلمة حق»، إلا أنّ «الصاوي» رد عليه قائلًا: «أنت بتاع كلام وندل وكداب بتكذبوا باسم الدين».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، وأحمد رزق، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وبسمة، ودينا، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمد محمود عبد العزيز ومحمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.