موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم الخميس

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل حضرة العمدة، الذي يُعرض يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر شبكة الحياة حيث تسارعت الأحداث وتطورت.

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

يترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة خاصة بعد قيام روبي بمواجهة الهجرة غير الشرعية وسعيها للقبض على المتسبب في تلك الظاهرة لشباب القرية.

ويعتبر مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي وعدة نجوم أبرزهم، وهم أحمد بدير، وسميحة أيوب، وأحمد رزق، ومحمود عبدالمغني، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وآخرون، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.