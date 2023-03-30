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موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

كتب:

مريم جاد
03:28 م | الخميس 30 مارس 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

نتظر متابعو الدراما عرض مسلسل حضرة العمدة، ويتساءل البعض عن موعد إعادة عرض الحلقات السابقة للمسلسل، حيث تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، حول صفية عارف، روبي، إذ تفوز بمنصب العمدة، في إحدى القرى «تل شبورة»، وتواجه صفية انقسام القرية بين مؤيد ومعارض ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع لذلك نستعرض لكم مواعيد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة.

موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة 

بحسب موعد إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة والقنوات الناقلة له، فإنّه يتم إعادة حلقات المسلسل السابقة لمدة 3 مرات على قناة الحياة، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أما الإعادة الثالثة ستكون في الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

موعد مسلسل حضرة العمدة

ويأتي موعد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، حيث يُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة يوميًا طوال شهر رمضان.

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بقلم مريم جاد