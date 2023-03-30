مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8.. صفية تسعى للقبض على سماسرة القرية

يترقب الجميع الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة رمضان 2023 حيث التشوق والتحديات الجديدة لروبي في القرية، خاصة بعد محاولتها القبض على المتهمين بارتكاب واقعة غرق مركب الهجرة غير الشرعية، وإرجاع جثمان أحد الضحايا.

مسلسل حضرة العمدة 8

تبدأ الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة بوجود جزيرة تقع بين قرية تل شبورة وعزبة مجاورة، تسمى «أرض ميلانو» يقوم سكان القرية بإقامة منازل عليها للتباهي بها، وتحاول روبي إحباط محاولة هجرة الشباب غير الشرعية، والقبض على السماسرة المتهمين بالقضية.

مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، عبر الحياة يوميًا طوال أيام شهر رمضان من السبت إلى الجمعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وتعد الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.