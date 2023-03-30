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مسلسل حضرة العمدة الحلقة8.. ماذا ستفعل روبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية؟

كتب:

مريم جاد
11:57 ص | الخميس 30 مارس 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

تخطط روبي لمواجهة قضية الهجرة غير الشرعية الخاصة بشباب القرية، بعد علمها بوجود جزيرة بجانب القرية، يسافر الشباب من خلالها، وتستمر أحداث مسلسل حضرة العمدة بالتقدم، ويستمر طلب المشاهدون لرؤيته ومعرفة ماذا ستفعل روبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، حول صفية عارف، بطولة الفنانة روبي، إذ تفوز بمنصب العمدة، في إحدى القرى «تل شبورة»، وتواجه صفية انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة في أوائل الأربعينات منصبًا مهما، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

يعتبر مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي وعدة نجوم أبرزهم، وهم أحمد بدير، وسميحة أيوب، وأحمد رزق، ومحمود عبدالمغني، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وآخرون، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

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