كيفية الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان.. تعرف على الموعد والشروط

كيف أحصل على وحدة سكنية من وزارة الإسكان؟، سؤال أصبح يتردد كثيرا على ألسنة الشباب، خاصة المقبلين على الزواج، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أبرز ملامح الطرح الجديد، وهي كالتالي:

كيفية الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان

يبدأ حجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، يوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10 صباحا، وحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز، يبدأ يوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10 صباحا، لمن سددوا جدية الحجز بالفعل خلال الفترة الماضية، لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وتم التسجيل إلكترونياً لحجز تلك الوحدات، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز «online»، من خلال موقع الحجز الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb–reservation.com)، فى المواعيد المذكورة.

الطرح الحالي ضم 1791 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 أمتار مربعة، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة)، و497 وحدة سكنية بمشروع «قطامية جاردنز» - الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة.

كيفية الحجز الإلكتروني

1 - يقوم الحاجز بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بكلمة المرور والرقم القومي، ويضغط على أيقونة «أرغب فى التقدم»، ثم أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط.

2 - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

3 - يتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر، ويتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل)،

4 - يُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.