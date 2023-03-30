مسلسل عملة نادرة الحلقة 8 .. وقف ضرب النار بين العائلتين في النجع

تصاعدت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 8، بعد حالة كبيرة من الشِجار التي حدثت بين العائلتين بسبب اكتشاف علاقة بين الدكتورة أنس ونجل أبو عصايا.

جاءت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 8، فعند خروج حسن وعصام أبو عصايا، يطلق مسعود من مكان مرتفع مقابل لمنزلهم بعض الطلقات موجهة إليهم، يصاب أحد رجال أبو عصايا بطلق ناري، ولكن تتبادل العائلتان الأعيرة النارية.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 8

يظهر عبد الجبار بين رجاله وسط إطلاق النار ويطلب بصوت مرتفع وقف إطلاق النار، يخرج حسن أبو عصايا ويطلب هو الآخر وقف إطلاق النار، ثم يجلس الشيخ المنزلاوي بين العائلتين يحكم بينهما ويكرر حسن أبو عصايا طلب يد الدكتورة أنس لولده عصام، ويرفض عبد الجبار طلبه.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل عملة نادرة

وسط معارضة من رجال حسن أبو عصايا له بسبب رده على عبد الجبار يحاول إقناعهم أن ما حدث رد فعل طبيعي لما حدث.

ثم يعاتب عبد الجبار ابنته الدكتورة أنس معترضاً على تصرفها وتعتذر له ويحذرها من تكرار الأمر ويأخذ عليها عهدا بذلك.