يرغب الجمهور في معرفة موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، بطولة نيللي كريم، والذي تنافس به خلال شهر رمضان 2023، وتدور فكرة العمل الأساسية حول إرث المرأة في الصعيد.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc ستكون في تمام الساعة 1 مساء من كل يوم، بعد أن يعرض الحلقة الأساسية في تمام الساعة 7 ونصف بعد صلاة المغرب.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 8

ينتظر الجمهور تطور الأحداث خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 8، خاصة بعد أن اتصلت «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم بشخص يدعى نبيل، ويُعرف بأسلوبه الأدبي، وأخبرته ما يحدث في نجع عبدالجبار على أن ينشره في إحدى الجرائد.

يقرأ حسن أبو عصايا في الجريدة ما كتبه عبيدة، ويقرر معاقبته، ثم تستغرب أنس من رد فعل عصام أبو عصايا عن مقالة عبيدة وترى أنّه أصبح يشبه والده ووالدها في الطباع وتطلب منه أن ينصرف من المستشفى.

رد الفعل على المقال في الجرائد

يرى عبدالجبار أنّ رد فعل مقالة عبيدة في القاهرة ذاع وانتشر، ما جعل الباشا يتصل به، ويخبره أنّ مثل هذه الأمور ليست في صالحهم.