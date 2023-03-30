مسلسل عملة نادرة الحلقة 8.. جمال سليمان يكتشف السر الموجود داخل المقبرة

ينتظر الجمهور أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 8، من بطولة نيللي كريم، بعدما قررت كسر العادات والتقاليد، والبحث بذاتها عن قاتل زوجها الفنان على الطيب .

مسلسل عملة نادرة الحلقة 8

ومن المقرر أن تنكشف أسرار عدًة بشأن المقبرة الفرعونية في مسلسل عملة نادرة الحلقة 8، التي وجدها «عبد الجبار» الشخصية التي يجسدها الفنان جمال سليمان، حيث أنه استمع لصوت يخبره بمكان مقبرة فرعونية، وضرورة الانتهاء منها قبل معرفة عائلة أبو عصايا بها.

جمال سليمان بمسلسل عملة نادرة

يجتمع عبد الجبار وأولاده ويخبرهم بالإسراع بفتح المقبرة قبل أولاد أبو عصايا، يتلقى عبد الجبار ظرف مجهول ويقرأ ما بداخله، ثم يبدو علية آثار الصدمة من أمر ما فاجئه، ما يجرى الكشف عنه خلال الحلقة 8 من مسلسل عملة نادرة.

أحداث مسلسل عملة نادرة

تعتمد أحداث مسلسل عملة نادرة الأساسية على عملية الوراثة، فتتحدى نادرة المجتمع الذكوري بامتياز، وتدخل في صراعات مع من حولها.