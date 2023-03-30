مسلسل عملة نادرة الحلقة 8.. «نادرة تبحث عن قاتل زوجها»

جاءت أحداث مسلسل عملة نادرة بشكل تشويقي، وينتظر الجمهور مسلسل عملة نادرة الحلقة 8، خاصة بعد التطور الكبير، الذي شهدته الأحداث، حيث بدأت «نادرة» التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم بالبحث وراء سبب قتل زوجها علي الطيب، خاصة أنها بدأت تشعر أن القتل كان مُدبر.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 8

تتحدث نادرة مع «دميانة» خلال أحداث مسلسل عملة نادرة عبر الهاتف سرا، وتطلب منها إلهاء مسعود كونه يجلس أمام المنزل حتى تستطيع الخروج دون أن يراها من أجل الذهاب إلى موقع الجريمة.

تذهب دميانة إلى مسعود لتنفيذ مخطط نادرة، ويبدو على مسعود السعادة بزيارتها، تحاول دميانة الحديث عن زوجها الغائب، بينما مسعود يطلب منها أن تترك الأمر جانبا في الوقت الحالي.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 8

تذهب نادرة سرا، وتقوم بتصوير السيارة التي تعرضت للحادث وبالتحديد مكان الطلق الناري، ثم تتصل بطبيب شرعي كانت تعمل معه قبل زواجها من «بلال» وتطلب منه تقريرا عن نوع العيار الناري والمسافة التي أطلقت منها.