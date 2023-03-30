مايا مرسي تشيد بمسلسل «عملة نادرة»: شكرا الشركة المتحدة والعدل جروب

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسلسل عملة نادرة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يُعرض في دراما رمضان 2023.

مسلسل عملة نادرة

ونشرت «مرسي»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، جزءًا من البرومو التشويقي للمسلسل جاء فيه: «كتب الزمان اسمه.. على درفتين الباب، هيجينا وفي يده، في يده كشف حساب»

وتابعت: «مسلسل عملة نادرة شخصية المرأة الصعيدية القوية تحاول تحافظ على ميراثها وميراث ابنها، وتخوض صراعًا شرسًا وترفض الاستسلام لحرمانها توريث الأرض، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوق ابنها من أهل زوجها بعد وفاته.. ممكن قوي تحصل بدلًا منها على أموال ولكن الأرض أبدًا.. ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد».

طاقم عمل مسلسل عملة نادرة

ووجهت الدكتورة مايا مرسى التحية لطاقم العمل قائلة: «يا نيللي انتي نادرة حقيقي بنصدقك في كل الأدوار، لأنك صادقة في دفاعك عن القضية.. كل الطاقم الفني رائع سيمفونية فن وأداء عالي.. تحية للكاتب مدحت العدل.. تحية للمخرج ماندو العدل.. شكرًا العدل جروب.. وشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

وتابعت: «شكر للفنان العظيم محمد منير، يارب يفتخر الناس بكشف حسابهم أمام الخالق العظيم .. القانون في مصر يعاقب كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين».