مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثامنة.. خالد الصاوي يصل إلى طارق لطفي بـ أبليكيشن

خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، ذهب الفنان خالد الصاوي الذي يؤدي دور «طه عياد» لمكان رؤوف «طارق لطفي» وهدى أثناء حديثهما وتقربهما من بعضهما، ليخبره بأنه عرف مكانه من خلال الأبليكشن الخاص بتسجيل المذكرات، ويعلم بعدها رؤوف أن المذكرات المسجلة تصل إليه ويحتفظ بها.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج

وخلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج، تذهب نجيبة إلى شيرين في الشركة الخاصة بها، وتتحدث معها عن المشكلات التي تشهدها هي وزوجها، وتنصحها الأخيرة بأن تبحث عن نفسها وتغير كل ما يحدث حولها.

قصة وأبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك عدد من النجوم بمسلسل مذكرات زواج، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى.

ومذكرات زوج مسلسل درامي قصير، تدور أحداثه حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الخميس

تعرض شبكة قنوات cbc اليوم، الحلقة الثامنة من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة الثامنة اليوم الخميس من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة الثامنة غدا الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.