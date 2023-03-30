مسلسل مذكرات زوج الحلقة الثامنة.. طارق لطفي يتقرب من جيهان

خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج، استكمل رؤوف ممارسة التمارين الرياضية هو و«ادوارد» الذي يؤدي دور ياسر، وفهمي وتأتي إليهم هدي وتخبره أثناء وقوفهما سويا بإعجابها به، لكنه طالبها بالابتعاد عنه، معللا ذلك بأنه يشعر بأنه وجودها معه غير صحيح، ولكنه يعود ويخبرها بحاجته إلى وجودهما سوياً.

وتضمنت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مذكرات زوج، ذهاب طه عياد الذي يؤدي دوره «الفنان خالد الصاوي»، لمكان رؤوف، الذي عندما رآه طالب هدي بأن تذهب، وأخبره طه أنه علم مكانه من الأبلكيشن الخاص بتسجيل المذكرات، ليعلم بعد ذلك أن مذكراته تصل إلى طه والذي يحتفظ بها.

قصة وأبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك عدد من النجوم بمسلسل مذكرات زواج، إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى.

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، تدور أحداثه حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه، ويقرر أن يغير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الخميس

تعرض شبكة قنوات cbc اليوم، الحلقة الثامنة من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة.

- العرض الأول للحلقة الثامنة اليوم الخميس من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة الثامنة غدا الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.