في اليوم التاسع من أيام فجر شهر رمضان المعظم، هذا الشهر الذي يحظي بالعديد من الروحانيات الدينية، حيث يتوافد الآلاف من المصلين من أبناء محافظة كفر الشيخ إلي بيوت الله لأداء الصلوات والدعاء والتسبيح والذكر في هذا الشهر المبارك، تستعرض«الوطن» خدمة يومية إلي الأسرة المصرية، عن موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الجمعة 31-3-2023.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الجمعة 31-3-2023

بينما يسجل موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الجمعة 31-3-2023، الذي سوف يرفع في تمام الساعة 04:18 صباحاً، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 5:44 صباحاً، وذلك وفقاً لإمساكية شهر رمضان الصادرة من خلال الهيئة العامة المصرية للمساحة، التي يتم تحديد مواقيت الصلاة، وذلك بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقاً لخطوط الطول والعرض خلال شهر البركات والغفران.

موعد الإمساك والسحور قبل أذان الفجر

كما يحدد موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الجمعة 31-3-2023، موعد وجبة السحور 1:58 دقيقة، كما يكون إمساك السحور على 3:58 دقيقة، وذلك في اليوم التاسع من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يبدأ الصائمين برنامجهم في هذا الشهر المبارك، وذلك وفقاً للعديد من الطقوس الروحانية، التي منها إقامة الصلاة، والتي ترتبط بصلاة العشاء والتراويح والسحور والفجر والظهر والعصر والمغرب وقت الإفطار، بينما يقدم الصائمين في هذا الشهر الفضيل علي قراءة القران الكريم في شهر المغفرة والرحمات والبركات.

بينما تقدم «الوطن»، خدمة موعد السحور والإمساك وأذان الفجر والشروق علي مدار شهر رمضان الكريم ، وذلك تسيراً علي المواطنين في شتي ربوع قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، وذلك لأداء المصلين الصلوات ال 5 خلال شهر الخيرات المعظم.