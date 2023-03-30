مي كساب عن شخصية «ثريا» في جعفر العمدة: لا أقبل أن أكون زوجة ثانية مثلها

قالت النجمة مي كساب، إنها ترفض أن تكون زوجة ثانية في حياتها العادية، وذلك على عكس شخصية ثريا التي تزوج زوجها عليها 3 مرات ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة المعروض حاليا في السباق الرمضاني.

وقالت مي كساب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك حالات يجوز للزوج الزواج فيها على زوجته، منها أن تكون الأخيرة لا قدر الله غير قادرة على الانجاب أو لديها مشكلة ما، موضحة: لابد أن تكون الزيجة الثانية بعلمها، انطلاقا من أنها ستعيش حياة تنافسية صعبة.

وتابعت: عن نفسي لا أقبل أن أكون زوجة ثانية مهما حدث، فهذه مسألة مرفوضة بالنسبة لي إنسانياً وعاطفياً.

مي كساب تخطف الأنظار بشخصية ثريا

وحاز أداء مي كساب لشخصية ثريا على إعجاب الجمهور المتابع للعمل المعروض على شاشة DMC، حيث خطفت مي الأنظار بتحقيقها المعادلة الصعبة ما بين إضحاك الجمهور وإبكائه في الوقت نفسه.

صناع مسلسل جعفر العمدة

مسلسل «جعفر العمدة» من بطولة محمد رمضان، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي، هالة صدقي، عصام السقا، أحمد فهيم، جوري بكر، زينة وآخرين، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة «ميديا هاب».